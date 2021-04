Wesley Koolhof heeft woensdag de samenwerking met zijn Poolse dubbelpartner Lukasz Kubot al na een paar maanden beëindigd. De 32-jarige Zuid-Hollander gaat een koppel vormen met zijn 39-jarige landgenoot Jean-Julien Rojer.

Koolhof speelde pas vanaf begin dit jaar samen met Kubot, maar het werd bepaald geen succes. Ze kwamen nergens voorbij de kwartfinales. Zo werden ze op de Australian Open al in de tweede ronde uitgeschakeld.

"We stoppen na het toernooi van volgende week in Madrid vanwege de teleurstellende resultaten. Dat besluit hebben we samen genomen", zegt Koolhof.

Koolhof wist eind vorig jaar nog aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic de titel te veroveren op de ATP Finals. Hij kreeg vlak voor dat toernooi te horen dat hij op zoek moest naar een andere partner, omdat Mektic ging samenwerken met zijn landgenoot Mate Pavic.

Koolhof en Rojer debuteren in Rome

Koolhof en Rojer spelen hun eerste toernooi in Rome, dat een week na het evenement in Madrid op het programma staat. Mogelijk maken de twee ook samen hun opwachting op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"De teams voor de Spelen zijn nog niet zeker, maar daar kan deze samenwerking wel bij helpen", aldus Koolhof, die op de twaalfde plaats van de wereldranglijst de beste Nederlandse tennisser is in het dubbelspel.

In het verleden vormde Koolhof ook al een koppel met landgenoten Matwé Middelkoop en Robin Haase. Rojer was dit seizoen begonnen met de Braziliaan Marcelo Melo, maar ook bij hen bleef succes uit.