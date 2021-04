Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor het Masters-toernooi van Madrid, dat eind deze week begint. De Servische nummer één van de wereld geeft geen reden voor zijn absentie.

"Ik vind het spijtig dat ik dit jaar niet naar Madrid zal afreizen en al mijn fans zal ontmoeten", zegt Djokovic, die het toernooi in 2011, 2016 en 2019 won. "Het is nu al twee jaar geleden, een behoorlijk lange tijd. Ik hoop jullie volgend jaar allemaal te zien."

De 33-jarige Djokovic is matig aan het gravelseizoen begonnen. Op het Masters-toernooi van Monte Carlo verloor hij in de derde ronde van de Brit Dan Evans. Vorige week werd hij op het ATP-toernooi van Belgrado - gespeeld op zijn thuisbasis - in de halve finales verrast door de Rus Aslan Karatsev.

Djokovic was twee jaar geleden in Madrid Stéfanos Tsitsipás de baas in de finale. Tsitsipás was eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van Rafael Nadal.

Bij de vrouwen is Kiki Bertens de titelhouder. Ze versloeg in 2019 in de finale Simona Halep. Vorig jaar ging het toernooi niet door in verband met de uitbraak van COVID-19.