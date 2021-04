Wimbledon stapt met ingang van 2022 af van de traditionele 'Middle Sunday'. Op de zondag van de eerste week werd er nooit gespeeld, tenzij het schema vertraging opliep. Vanaf volgend jaar gaat er wel op deze dag gespeeld worden.

"Dit geeft ons op een belangrijk moment de mogelijkheid om het bereik te vergroten, zowel in het Verenigd Koninkrijk als wereldwijd", legt toernooidirecteur Ian Hewitt uit. "Het zal ook voor een eerlijker speelschema zorgen."

Wimbledon is het enige Grand Slam-toernooi waarbij niet wordt gespeeld op de zondag van de eerste week. Door 'Middle Sunday' is de maandag erop altijd heel druk, met alle achtste finales bij zowel de mannen als de vrouwen.

Volgens toernooidirecteur Hewitt is de wijziging in het speelschema mogelijk dankzij de "verbeterde grastechnologieën en onderhoud".

Organisatie hoopt kwart van capaciteit te benutten

Voor de komende editie van Wimbledon hoopt de organisatie minimaal 25 procent van de maximumhoeveelheid bezoekers te kunnen verwelkomen. Hiervoor is de organisatie nog wel afhankelijk van de maatregelen van de Britse overheid.

Algemeen directeur Sally Bolton van de Londense tennisvereniging All England Lawn Tennis and Croquet Club, waarbij Wimbledon wordt gehouden, zegt dat de organisatie ook nog wacht op de resultaten van het onderzoek van de overheid naar de terugkeer van fans in de stadions.

De eerstvolgende editie van Wimbledon begint op 28 juni en eindigt op 11 juli. Vorig jaar ging het enige Grand Slam-toernooi op gras niet door vanwege de coronacrisis.