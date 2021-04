Kiki Bertens is teruggekeerd in de top tien van de wereldranglijst van tennisbond WTA. De 29-jarige Westlandse kwam afgelopen week weliswaar niet in actie vanwege een blessure, maar steeg toch één plek.

De 29-jarige Bertens nam de tiende plaats over van de Tsjechische Petra Kvitová, die vorige week bij het WTA-toernooi in Stuttgart in de kwartfinales werd uitgeschakeld en zo kostbare punten verloor voor de mondiale ranking. Ze zakte van de tiende naar de twaalfde plaats.

Bertens heeft dit jaar op de WTA Tour nog geen enkele keer gewonnen. Ze verloor in Qatar, Dubai en Miami telkens haar eerste partij. Ruim een week geleden was ze bij het duel tussen Nederland en China in de Billie Jean King Trophy wel te sterk voor Xinyu Wang (6-2, 6-0).

Die zege leidde tot tranen en opluchting bij Bertens. De Wateringse stond maandenlang aan de kant na een operatie aan een achillespees. Een dag later meldde ze zich wel weer met lichte klachten af voor de tweede dag van de landenwedstrijd in Den Bosch.

Bertens sloeg uit voorzorg afgelopen week ook het WTA-toernooi van Stuttgart over. Het is de bedoeling dat ze eind deze week in Madrid haar rentree maakt. Bertens won in 2019 de laatste editie van het Spaanse graveltoernooi, dat vorig jaar niet doorging vanwege de coronacrisis.

De top negen van de wereldranglijst bleef ongewijzigd bij de vrouwen. Dat betekent dat de Australische Ashleigh Barty nog altijd de nummer één is. Naomi Osaka, die in februari de Australian Open won, staat tweede.

Rafael Nadal keerde terug naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Rafael Nadal keerde terug naar de tweede plaats op de wereldranglijst. Foto: ANP

Nadal weer tweede op wereldranglijst

Na ruim een maand is Rafel Nadal weer de nummer twee op de wereldranglijst bij de mannen. De Spanjaard, die zondag ten koste van Stefanós Tsitsipás het graveltoernooi in Barcelona won, nam de tweede plaats over van Danill Medvedev, die al drie weken niet in actie is gekomen.

De 34-jarige Nadal bereidt zich momenteel voor op Roland Garros, de Franse Grand Slam die hij al dertien keer won. Met dat aantal is hij recordhouder. Met Roger Federer deelt hij bovendien het record van meest Grand Slam-zeges (twintig).

Novak Djokovic is nog altijd de ranglijstaanvoerder bij de mannen en verlengde daarmee zijn weekrecord als nummer één van de wereld. Hij gaat inmiddels 318 weken aan kop bij de mannen. In maart brak hij het record van Federer, die ooit 311 weken de beste ter wereld was.