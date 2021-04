Rafael Nadal is blij met zijn titel op het ATP-toernooi van Barcelona en de manier waarop hij de prijs pakte, maakt hem alleen maar meer tevreden. De nummer twee van de wereld rekende zondag in een extreem lange finale af met Stéfanos Tsitsipás.

In een partij van liefst 3 uur en 38 minuten werd het 6-4, 6-7 (6) en 7-5. Het was de langste finale over twee gewonnen sets op de ATP Tour sinds die statistieken in 1991 werden bijgehouden.

"Ik heb in de afgelopen maanden niet heel veel competitieve wedstrijden kunnen spelen. Partijen als deze zorgen ervoor dat ik me fysiek beter voel en dat ik meer klaar ben voor lange gevechten", aldus Nadal, die zijn twaalfde finale speelde én won in Barcelona. "Ik ben deze week in iedere partij beter gaan spelen, al blijft er wel ruimte voor verbetering. Het was nog niet perfect."

Nadal, die zijn eerste prijs veroverde sinds hij in oktober vorig jaar voor de dertiende keer Roland Garros won, hoopt bij de komende editie in Parijs zijn 21e Grand Slam-titel te pakken. Daarmee zou hij alleen recordhouder zijn.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik beter kan dan wat ik nu op gravel laat zien en ik hoop dat deze overwinning me helpt om het niveau te halen dat ik nodig heb op de toernooien die er nu aankomen", aldus de 34-jarige Spanjaard.

Nadal speelt eerst nog de graveltoernooien van Madrid en Rome voordat hij in actie komt op Roland Garros, dat op 24 mei begint.