Rafael Nadal heeft zondag voor de twaalfde keer in zijn loopbaan het ATP-toernooi van Barcelona gewonnen. De nummer twee van de wereld was in een zinderende finale te sterk voor Stéfanos Tsitsipás. Ashleigh Barty won het graveltoernooi van Stuttgart.

Nadal heeft ook na zondag nog nooit een finale verloren op het gravel van Barcelona, maar tegen Tsitsipás kwam die unieke nederlaag wel erg dichtbij. De Griek (ATP-5) kreeg in de derde set bij een 5-4-voorsprong een matchpoint in de servicegame van Nadal, maar benutte dat niet.

De Spaanse nummer drie van de wereld kwam op 5-5, brak Tsitsipás in de volgende game en serveerde de wedstrijd vervolgens uit. Na drie uur en veertig minuten stond er 6-4, 6-7 (6) en 7-5 op het scorebord.

De 34-jarige Nadal pakte in 2005 zijn eerste titel op zijn favoriete ondergrond in Barcelona - Tsitsipás was toen zeven jaar - en was er nadien ook de beste in 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 en 2018.

Het is voor Nadal zijn eerste titel sinds oktober vorig jaar, toen hij voor de dertiende keer de beste was op Roland Garros. Over een maand begint hij de jacht op zijn veertiende eindzege op het Grand Slam-toernooi in Parijs.

Matteo Berrettini pakte de titel in Belgrado. De Italiaanse nummer tien van de wereld rekende in de eindstrijd in drie sets af met Aslan Karatsev: 6-1, 3-6 en 7-6 (0). De Rus (ATP-28) had zaterdag nog voor een grote verrassing gezorgd door thuisfavoriet Novak Djokovic uit te schakelen in de halve finales.

Barty en Cîrstea winnen WTA-toernooi

Bij het WTA-toernooi van Stuttgart was Barty in de finale in drie sets te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka: 3-6, 6-0 en 6-3.

Het is voor de 25-jarige Australische haar derde toernooizege van het jaar, nadat ze begin februari de Yarra Valley Classic in Melbourne won en in april het prestigieuze hardcourttoernooi van Miami op haar naam schreef.

Barty speelde eerder deze maand in Charleston haar eerste graveltoernooi sinds ze in 2019 Roland Garros won. Daar werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld. In Stuttgart speelde de nummer één van de wereld pas haar zesde toernooi van dit jaar.

In Istanboel ging de titel naar de Roemeense Sorana Cîrstea, die de Belgische Elise Mertens met 6-1 en 7-6 (3) versloeg. Voor de 31-jarige Romeense (WTA-67) was het de tweede titel uit haar loopbaan. Dertien jaar geleden was ze de sterkste in Tasjkent. Sindsdien verloor ze twee finales, in Toronto en Tasjkent.