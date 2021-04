Ashleigh Barty heeft zondag het graveltoernooi in Stuttgart op haar naam geschreven. De nummer één van de wereld was in de finale in drie sets te sterk voor de Belarussische Aryna Sabalenka: 3-6, 6-0 en 6-3.

De 25-jarige Barty verloor verrassend de eerste set na een break op 3-4, maar knokte zich overtuigend terug door in het tweede bedrijf geen game en niet eens een breakpoint af te staan. In de beslissende set won Barty twaalf van de eerste dertien punten en gaf sowieso nog maar drie games uit handen.

Het is voor Barty de derde toernooizege van het jaar, nadat ze begin februari de Yarra Valley Classic in Melbourne won en in april het prestigieuze hardcourttoernooi van Miami op haar naam schreef.

De Australische speelde eerder deze maand in Charleston haar eerste graveltoernooi sinds ze in 2019 Roland Garros won. Daar werd ze in de kwartfinales uitgeschakeld. In Stuttgart speelde Barty pas haar zesde toernooi van dit jaar.

Met de elfde WTA-titel uit haar loopbaan liet de aanvoerder van de wereldranglijst zien klaar te zijn voor Roland Garros, dat op 24 mei begint. Op haar weg naar de finale in Stuttgart was Barty te sterk voor onder anderen Karolína Plísková (WTA-9) en Elina Svitolina (WTA-5).

De 22-jarige Sabalenka, de nummer zeven van de wereld, blijft op negen WTA-titels steken. Ze won begin januari het hardcourttoernooi in Abu Dhabi. Komende week staat het sterk bezette graveltoernooi in Madrid op het programma.