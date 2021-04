Rafael Nadal kan zondag zijn twaalfde titel veroveren bij het ATP-toernooi van Barcelona. De 34-jarige Spanjaard neemt het in de finale op tegen Stéfanos Tsitsipás.

Nadal rekende zaterdag in de halve eindstrijd af met zijn landgenoot Pablo Carreño Busta, de nummer dertien van de wereld: 6-3 en 6-2.

Twee jaar geleden verloor Nadal voor het eerst in zijn loopbaan een halvefinalewedstrijd in Barcelona, na er elf gewonnen te hebben. Dominic Thiem, dit jaar afwezig, was hem toen de baas.

Zaterdag kwam de elfvoudig toernooiwinnaar geen moment in de problemen op het Spaanse gravel. Na 1 uur en 29 minuten had hij de zege binnen.

Tsitsipás staat voor de tweede week op rij in de finale van een ATP-toernooi. De nummer vijf van de wereld, die vorige week het Masters-toernooi van Monte Carlo op zijn naam schreef, was in de halve finales in Barcelona te sterk voor het Italiaanse talent Jannik Sinner: 6-3 en 6-3.

Nadal, die elf keer een finale speelde in de Catalaanse stad en elf keer won, kan in eigen land zijn eerste titel veroveren sinds Roland Garros in oktober vorig jaar. Hij trof Tsitsipás in februari in de kwartfinales van de Australian Open en verloor toen in vijf sets van de Griek.