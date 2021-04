De Franse tennisbond FFT weigert Benoît Paire in de selectie voor de Olympische Spelen in Tokio op te nemen. Dat besluit is in samenspraak met technisch directeur Nicolas Escudé en Davis Cup-captain Sébastien Grosjean genomen naar aanleiding van nieuw wangedrag van de nummer 35 van de wereld.

"Zijn gedrag is ernstig verslechterd sinds het begin van het jaar en komt niet overeen met de waarden van sport en is totaal onverenigbaar met de olympische gedachte", aldus FFT-voorzitter Gilles Moretton vrijdag in een verklaring. "Het is de plicht van iedere speler om op en buiten de baan voorbeeldig te zijn, in het bijzonder tegenover de jongeren van ons land."

De 31-jarige Paire misdroeg zich begin vorige maand bij het ATP-toernooi in Buenos Aires. Hij spuugde tijdens zijn tweederondepartij tegen Francisco Cerúndolo meermaals op het gravel, begon een felle discussie met de umpire, kreeg een strafpunt en leek zijn laatste servicegame bewust te verliezen.

Na het duel toonde Paire geen berouw, maar plaatste hij op sociale media een screenshot met het prijzengeld dat hij in zijn carrière heeft verzameld (8,5 miljoen dollar, omgerekend ruim 7 miljoen euro). "Aan het einde van de rit is het het waard om een klootzak te zijn", schreef hij erbij. Mede door een excuusbrief van Paire zag de FFT af van sancties.

Eerder deze maand ging Paire echter opnieuw over de schreef tijdens een persconferentie na zijn nederlaag in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Monte Carlo. "Of ik nu win of verlies, het kan me echt niet meer schelen. Ik ben mijn motivatie helemaal kwijt. Dit is een van de mooiste toernooien van het circuit, maar door het coronavirus heerst hier een begrafenisstemming", zei hij onder meer.

Paire was door de Franse tennisbond nog niet officieel aangewezen voor een plek in de olympische selectie. Hij misdroeg zich de afgelopen jaren wel vaker. Zo werd hij in 2016 ook al uit de olympische ploeg van Frankrijk gezet.