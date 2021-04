Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben vrijdag zonder problemen de halve finales bereikt van de ATP-toernooien in respectievelijk Belgrado en Barcelona. De thuisspelende Djokovic versloeg Miomir Kecmanovic in vijf kwartier, terwijl Nadal eindelijk eens soepeltjes won.

De 33-jarige Djokovic sloeg in beide sets direct toe op de service van Kecmanovic, de nummer 47 van de wereld. Djokovic plaatste in totaal vijf breaks en benutte direct zijn eerste matchpoint: 6-1 en 6-3.

Voor een plek in de finale van het Servische graveltoernooi neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de partij tussen Aslan Karatsev (ATP-28) en Gianluca Mager (ATP-98).

Djokovic jaagt in Belgrado op zijn derde titel. De nummer één van de wereld was er al de beste in 2009 en 2011. Tussen 2013 en 2020 stond het toernooi niet op de ATP-kalender.

Ook Rafael Nadal haalde de laatste vier. Foto: ANP

Nadal nu wel in twee sets klaar

Nadal had in zijn eerste twee partijen in Barcelona (tegen Ilya Ivashka en Kei Nishikori) steeds een beslissende derde set nodig, maar tegen Cameron Norrie ging het een stuk eenvoudiger voor de elfvoudig toernooiwinnaar: 6-1 en 6-4.

De 34-jarige Nadal begon goed aan de partij en trok de openingsset eenvoudig naar zich toe. In de tweede set maakte Norrie nog wel een break ongedaan (4-4), maar Nadal sloeg een game later opnieuw toe en serveerde de partij uit.

In de jacht op zijn twaalfde finaleplaats moet Nadal eerst nog zien af te rekenen met de winnaar van de partij tussen landgenoot Pablo Carreño Busta en de Argentijn Diego Schwartzman.