Novak Djokovic heeft vrijdag ook zonder problemen de halve finales van het ATP-toernooi in Belgrado bereikt. De thuisspelende Serviër had vijf kwartier nodig om zich te ontdoen van landgenoot Miomir Kecmanovic, de nummer 47 van de wereld.

De 33-jarige Djokovic sloeg in beide sets direct toe op de service van zijn tegenstander, plaatste in totaal vijf breaks en benutte direct zijn eerste matchpoint: 6-1 en 6-3.

Voor een plek in de finale van het Servische graveltoernooi neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de partij tussen Aslan Karatsev (ATP-28) en Gianluca Mager (ATP-98).

Djokovic jaagt in Belgrado op zijn derde titel. De nummer één van de wereld was er al de beste in 2009 en 2011. Tussen 2013 en 2020 stond het toernooi niet op de ATP-kalender.