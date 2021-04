Rafael Nadal heeft donderdag de kwartfinales bereikt op het ATP-toernooi van Barcelona. De Spanjaard moest ook in zijn tweede partij van deze week in eigen land diep gaan.

Nadal had ruim twee uur nodig om zich in drie sets te ontdoen van Kei Nishikori: 6-0, 2-6 en 6-2. Woensdag gold hetzelfde voor hem in de tweede ronde tegen Ilya Ivashka, de bedwinger van Tallon Griekspoor in de eerste ronde: 3-6, 6-2 en 6-4.

Tegen Nishikori leek Nadal op een snelle zege af te stevenen. Na de overtuigende winst van de eerste set viel hij echter ver terug, maar hij herpakte zich in de derde set. Daarin plaatste hij bij 2-1 een break en maakte hij het bij 5-2 af op de service van Nishikori.

De nummer drie van de wereld pakte al een recordaantal van elf keer de titel in Barcelona, van 2005 tot en met 2009, 2011 tot en met 2013 en 2016 tot en met 2018. Vorig jaar werd het Barcelona Open afgelast vanwege de coronacrisis.

Nadal neemt het vrijdag in de kwartfinales op tegen Cameron Norrie, die donderdag profiteerde van een opgave van David Goffin bij 6-0 en 3-5. De Belg kampte met een liesblessure en een medische behandeling op de baan bracht geen soelaas.

Stéfanos Tsitsipás, Félix Auger-Aliassime, Andrey Rublev, Jannik Sinner en Diego Schwartzman voegden zich eveneens bij de laatste acht. Nadal is als eerste geplaatst en Tsitsipás is als tweede ingeschaald.