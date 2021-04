Carla Suárez Navarro is genezen van lymfeklierkanker. De Spaanse tennisster maakte ruim een half jaar geleden bekend dat ze aan de ziekte leed.

"Ik ben genezen!", schrijft de 32-jarige Suárez Navarro donderdag op haar sociale media. "Vandaag heb ik mijn laatste behandeling ondergaan."

"Ik wil iedereen bedanken voor de warme berichten. Elk woord van steun heeft mij de afgelopen maanden kracht gegeven. Al mijn dankbaarheid gaat uit naar de medische professionals die elke dag voor ons zorgen."

In september maakte Suárez Navarro bekend dat ze kanker had. "De artsen vertelden mij dat het om een klein, geneesbaar lymfoom gaat", zei ze toen.

Suárez Navarro stond ooit zesde op WTA-ranglijst

In februari vorig jaar speelde ze haar laatste profduel. In de periode daarna kreeg ze klachten die aanvankelijk onverklaarbaar waren, totdat bij onderzoek de ziekte werd vastgesteld.

Suárez Navarro won in haar carrière drie WTA-toernooien en bereikte de zesde plaats op de wereldranglijst. Ze was de nummer 71 van de wereld op het moment dat de ziekte ontdekt werd.

De Spaanse was al van plan om aan het einde van 2020 te stoppen. Maar in december liet ze weten terug te willen keren in het profcircuit als ze volledig zou herstellen.