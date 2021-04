Novak Djokovic en Rafael Nadal zijn woensdag goed begonnen aan hun jacht op de titel in eigen land. De Serviër en Spanjaard wonnen hun tweederondepartij op het ATP-toernooi van Belgrado en Barcelona.

Djokovic hoefde zich niet bovenmatig in te spannen om in twee sets te sterk te zijn voor de Zuid-Koreaan Soon-Woo Kwon: 6-1 en 6-3. Hij brak vijf keer en leverde zelf alleen aan het einde van de tweede set een keer zijn service in.

De nummer één van de wereld veroverde al twee keer de titel in Barcelona, in 2009 en 2011. In 2012 werd de laatste editie van het Serbia Open gespeeld, maar dit jaar keerde het toernooi terug op de ATP-kalender.

In de kwartfinales neemt Djokovic het donderdag op tegen zijn landgenoot Miomir Kecmanovic, die in de tweede ronde in drie sets afrekende met de Fransman Arthur Rinderknech.

Rafael Nadal in actie tegen Ilya Ivashka in Barcelona. Rafael Nadal in actie tegen Ilya Ivashka in Barcelona. Foto: ANP

Nadal worstelt zich langs bedwinger Griekspoor

Nadal worstelde zich in Barcelona in drie sets langs de Wit-Rus Ilya Ivashka (de bedwinger van Tallon Griekspoor in de eerste ronde): 3-6, 6-2 en 6-4. Hij plaatste pas in de tweede set voor het eerst een break, maar kwam daarna niet meer in de problemen.

De nummer drie van de wereld pakte al een recordaantal van elf keer de titel in Barcelona, van 2005 tot en met 2009, 2011 tot en met 2013 en 2016 tot en met 2018. Vorig jaar werd het Barcelona Open afgelast vanwege de coronacrisis.

In de kwartfinales stuit Nadal donderdag op de Japanner Kei Nishikori, die in de tweede ronde de Chileen Cristian Garin in drie sets opzij zette.

Fabio Fognini op archiefbeeld. Fabio Fognini op archiefbeeld. Foto: Pro Shots

Fognini gediskwalificeerd in Barcelona

Fabio Fognini werd gediskwalificeerd in Barcelona. De Italiaan stond in de tweede ronde tegen de Spanjaard Bernabé Zapata Miralles op een 0-6 en 4-4 achterstand toen hij de arbitrage zou hebben beledigd.

"Ik heb de prijs betaald voor iets dat ik niet heb gedaan, het verbaast me", zei Fognini na zijn uitsluiting. "Ik ga onderzoeken wat er is gebeurd. Het is de eerste keer dat dit me is overkomen, het is belachelijk."

De nummer 27 van de wereld geldt als een enfant terrible in de tenniswereld. Zo kreeg hij twee jaar geleden nog een flinke boete omdat hij tijdens een duel op Wimbledon uit frustratie in het Italiaans riep dat er een bom moest ontploffen.