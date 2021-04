Novak Djokovic is woensdag goed van start gegaan op het ATP-toernooi van Belgrado. De nummer één van de wereld won op het Novak Tennis Center in de tweede ronde eenvoudig van Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea.

Djokovic, die in de eerste ronde een bye had, had ruim een uur nodig om zich in twee sets te ontdoen van de mondiale nummer 85: 6-1 en 6-3. Hij brak Kwon vijf keer en leverde zelf alleen aan het einde van de tweede set een keer zijn service in.

De Serviër herstelde zich van zijn vroege aftocht vorige week op het Masters-toernooi van Monte Carlo. Hij verloor toen in de derde ronde verrassend van Dan Evans en leed zo zijn eerste nederlaag van dit jaar.

Djokovic jaagt op zijn derde titel in eigen land. Hij was in 2009 en 2011 al eens de beste in Belgrado. In 2012 werd de laatste editie van het Serbia Open gespeeld, maar dit jaar keerde het toernooi terug op de ATP-kalender.

In de kwartfinales neemt Djokovic het donderdag op tegen zijn landgenoot en de nummer 47 van de wereld Miomir Kecmanovic, die in de tweede ronde in drie sets te sterk was voor de Fransman Arthur Rinderknech.