Tallon Griekspoor is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Barcelona. In zijn eerste partij op het hoogste niveau onder zijn nieuwe coach Raemon Sluiter was hij niet opgewassen tegen Ilya Ivashka uit Belarus.

Griekspoor, die op de wereldranglijst 33 plaatsen lager staat dan Ivashka (111e om 144e), moest in twee sets buigen voor zijn tegenstander. Het werd 6-3 en 6-1 in een partij die binnen een uur voorbij was.

De 24-jarige Nederlander was in Barcelona nog goed begonnen door zich via twee overwinningen in de kwalificaties op te werken naar het hoofdtoernooi. Bij een zege op Ivashka had hij topfavoriet Rafael Nadal getroffen.

Sinds vorige maand werkt Griekspoor met Sluiter als coach. Vorige week verloor hij bij het Challenger-toernooi van Belgrado zijn eerste partij onder de voormalige coach van Kiki Bertens.

Griekspoor is momenteel de hoogst genoteerde Nederlander op de wereldranglijst en hoopt onder Sluiter de stap naar de mondiale top honderd te maken.