Stéfanos Tsitsipás heeft zondag voor het eerst in zijn carrière een Masters-toernooi op zijn naam geschreven. De Griek was in de finale van het graveltoernooi in Monte Carlo met 6-3 en 6-3 veel te sterk voor Andrey Rublev.

De 22-jarige Tsitsipás nam in beide sets al snel een break voorsprong en die achterstand wist de één jaar oudere Rublev niet meer weg te werken. De nummer vijf van de wereld maakte de partij na een uur en twaalf minuten op zijn eerste matchpoint af.

Voor Tsitsipás betekende de toernooizege in Monte Carlo zijn tweede van dit jaar. In februari triomfeerde hij ook in Marseille. In totaal heeft hij nu zes ATP-titels op zijn erelijst staan.

Eerder in zijn carrière haalde Tsitsipás al tweemaal de finale van een Masters-toernooi, maar zowel in Madrid als in Toronto greep hij net naast de titel. In 2019 schreef hij de ATP Finals op zijn naam.

Rublev stond voor het eerst in zijn loopbaan in de eindstrijd van een Masters-toernooi. De Russische nummer acht van de wereld was in februari wel de sterkste bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

In de kwartfinales in Monte Carlo zorgde Rublev nog voor een stunt met de uitschakeling van Rafael Nadal, die het toernooi elf keer op zijn naam schreef.