Kiki Bertens heeft zich zondag afgemeld voor het WTA-toernooi van Stuttgart. De Nederlandse is nog onvoldoende hersteld van haar achillespeesblessure.

De 29-jarige Bertens liep de blessure vrijdag op in haar partij tegen Wang Xinyu in de Billie Jean King Cup. De Wateringse won wel, maar kreeg na afloop zware klachten aan haar achillespees. Bertens meldde zich daardoor ook al af voor haar partij van zaterdag in de landenwedstrijd.

Het WTA-toernooi van Stuttgart staat gepland van maandag tot en met volgende week zondag, maar het evenement in Duitsland komt dus te vroeg voor Bertens. Bij de vorige editie, in 2019, werd Bertens in de halve finales uitgeschakeld door Petra Kvitová.

Het volgende toernooi op de kalender van Bertens is het prestigieuze toernooi in Madrid, dat op 30 april begint. Ze is daar de titelverdediger. Bertens won in 2019 in de finale van Simona Halep. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronacrisis.

Bertens werd in oktober geopereerd aan haar achillespees en maakte in maart haar rentree op de tennisbaan. De nummer elf van de wereld had daarna veel moeite om de draad op te pakken. Ze verloor haar eerste drie partijen kansloos en meldde zich twee weken geleden geblesseerd af voor het graveltoernooi in Charleston.