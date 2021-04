Stéfanos Tsitsipás heeft zaterdag op overtuigende wijze de finale bereikt van het Masters-toernooi van Monte Carlo. De nummer vijf van de wereld stond in de halve finales slechts drie games af tegen de Brit Daniel Evans.

De 22-jarige Tsitsipás brak Evans (ATP-33) al op diens tweede servicebeurt en de Brit kon die achterstand in het vervolg niet meer goedmaken: 6-2. In de tweede set kwam Evans er al helemaal niet aan te pas. Die won Tsitsipás met 6-1.

In de finale wacht voor de Griek een ontmoeting met Andrey Rublev. De Russische nummer acht van de wereld had beduidend meer moeite met zijn tegenstander Casper Ruud: 6-3 en 7-5. In de tweede set kwam de winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam terug van een 2-4-achterstand.

De 23-jarige Rublev stuntte vrijdag door Rafael Nadal in de kwartfinales uit te schakelen. De Spanjaard won het graveltoernooi al elf keer. Eerder werden wereldranglijstaanvoerder Novak Djokovic en titelverdediger Fabio Fognini al uit het toernooi geknikkerd.

Het graveltoernooi van Monte Carlo dient als voorbereiding op Roland Garros. Het Franse Grand Slam-toernooi begint op 24 mei, een week later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Vanwege de afgekondigde lockdown in Frankrijk kon het toernooi niet op 17 mei van start gaan.