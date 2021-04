De Nederlandse tennissters hebben zaterdag de ontmoeting met China in de play-offs van de Billie Jean King Cup met 3-2 gewonnen. Arantxa Rus en Demi Schuurs waren in Den Bosch in het beslissende dubbelspel met 6-1 en 6-4 te sterk voor Zhang Shuai en Yifan Xu.

Door de overwinning mag Nederland volgend jaar meedoen aan de qualifiers voor de Billie Jean King Cup Finals. In februari 2020 ging de formatie van captain Paul Haarhuis ten onder tegen Belarus, waardoor Nederland dit jaar een play-off moest spelen. Bij een nederlaag deze week was de ploeg gedegradeerd naar de regiozone.

Na vrijdag stond het 1-1 tussen Nederland en China en ook na de twee enkelpartijen op zaterdag bleef het gelijk. Lesley Pattinama-Kerkhove, die op de tweede dag in actie kwam vanwege opspelende achillespeesklachten bij Kiki Bertens, verloor in drie sets van Wang Xiyu en Rus was dankzij een opgave te sterk voor Wang Xinyu.

Pattinama-Kerkhove zou in de beslissende wedstrijd een koppel vormen met dubbelspecialist Schuurs - de nummer elf van de wereld in die discipline - maar de afzwaaiende captain Haarhuis koos op het laatste moment voor Rus.

Demi Schuurs en Arantxa Rus krijgen aanwijzingen van de afzwaaiende captain Paul Haarhuis. Foto: ANP

Rus en Schuurs overtuigen vooral in eerste set

De Nederlandse vrouwen begonnen sterk aan de partij tegen Zhang en Xu en verloren in de eerste vijf games slechts drie punten. Mede door twee love breaks werd de eerste set binnen 23 minuten veiliggesteld, maar in de tweede set boden de Chinese tennissters meer weerstand.

Zhang en Xu kwamen zelfs op een break voorsprong te staan, maar die gaven ze direct weer uit handen en ze verloren zelfs twee servicegames op rij. Rus en Schuurs sloegen op 4-3 drie breakpoints weg en hadden even later op 5-4 aan één matchpoint genoeg om de zege veilig te stellen.

De ontmoeting met China was de laatste wedstrijd van de Nederlandse tennissters onder leiding van Haarhuis, die na acht jaar afzwaait als teamcaptain. Het is nog niet bekend wie de voormalige nummer één in het dubbelspel opvolgt als coach.