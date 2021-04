De Nederlandse tennissters zijn zaterdag op een 1-2-achterstand gekomen tegen China in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Lesley Pattinama-Kerkhove, die Kiki Bertens verving, verloor in Den Bosch na ruim twee uur van Wang Xiyu: 3-6, 7-5 en 4-6.

De 29-jarige Bertens zette Nederland vrijdag nog op een 1-0-voorsprong door Wang Xinyu in twee sets te verslaan, maar de Westlandse kreeg na die wedstrijd weer veel last van haar gekwetste achillespees. Ze bleek niet fit genoeg om op de tweede dag weer in actie te komen en werd daarom vervangen door Pattinama-Kerkhove.

De nummer 179 van de wereld in het enkelspel - Bertens is de mondiale nummer elf - had het lastig tegen Wang (WTA-134) in de Maaspoort. De Nederlandse dwong lange tijd geen enkel breakpoint af en verloor zelf twee keer haar servicegame, waardoor ze op een snelle nederlaag afstevende.

Op het beslissende moment (4-5 in de tweede set) plaatste Pattinama-Kerkhove alsnog haar eerste break en even later won ze opnieuw de servicegame van Wang. In een rommelige derde set verloor de Nederlandse op 4-4 voor de vierde keer in de wedstrijd haar servicegame, waarna de Chinese de klus op haar eigen opslag klaarde.

Door de nederlaag van Pattinama-Kerkhove moet Arantxa Rus, die vrijdag eveneens van Wang Xiyu verloor, straks van Wang Xinyu zien te winnen om Nederland in de race te houden voor de zege. In dat geval brengt het dubbelspel later op de dag de beslissing. Pattinama-Kerkhove en dubbelspecialiste Demi Schuurs spelen dan tegen Zhang Shuai en Zheng Saisai, op papier de beste tennissters bij China.

Het Nederlandse team verloor vorig jaar februari van Belarus en is daardoor veroordeeld tot het spelen van deze play-off tegen China. De winnaar mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals (voorheen de Fed Cup) en de verliezer daalt af naar een zonegroep.