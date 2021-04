Een dubbelpartij moet zaterdag de beslissing brengen tussen Nederland en China in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Arantxa Rus trok de stand gelijk (2-2) door een zege op de geblesseerde Wang Xinyu, enkele uren nadat Lesley Pattinama-Kerkhove ten onder ging in Den Bosch.

De dertigjarige Rus won de eerste set met 6-4 en ging in het tweede bedrijf met 4-3 aan de leiding toen de negentienjarige Wang opgaf. De nummer 146 van de wereld, die eerder in de partij al lelijk ten val kwam, leek zich te verstappen in een rally en besloot niet verder te gaan.

Het was de eerste overwinning voor Rus in deze ontmoeting met China. De nummer 83 van de wereld ging vrijdag in haar eerste partij ten onder tegen Wang Xiyu. Kiki Bertens had Nederland eerder op die dag op voorsprong gezet door een simpele zege op Wang Xinyu.

Nederland kwam zaterdag op een 1-2-achterstand door een nederlaag van Pattinama-Kerkhove tegen Wang Xiyu: 3-6, 7-5 en 4-6. De nummer 179 van de wereld verving Bertens, die na haar gewonnen wedstrijd van vrijdag weer last kreeg van haar achillespees en niet fit genoeg was om op de tweede dag in actie te komen.

In het beslissende dubbelspel nemen Rus en dubbelspecialiste Demi Schuurs het op tegen Zhang Shuai en Yifan Xu. Aanvankelijk zou Schuurs samen met Pattinama-Kerkhove dubbelen, maar er is op het laatste moment voor Rus gekozen.

Het Nederlandse team verloor vorig jaar februari van Belarus en is daardoor veroordeeld tot het spelen van deze play-off tegen China. De winnaar mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals (voorheen de Fed Cup) en de verliezer daalt af naar een zonegroep.