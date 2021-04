Kiki Bertens heeft zich zaterdag geblesseerd afgemeld voor haar partij met Nederland in de Billie Jean King Cup in Den Bosch. De kopvrouw van de Nederlandse tennissters ondervindt te veel hinder van een achillespeesblessure. Ze wordt vervangen door Lesley Pattinama-Kerkhove.

De 29-jarige Bertens zou zaterdagmiddag de derde partij in de landenstrijd met China tegen Wang Xiyu spelen, maar na haar overtuigend gewonnen openingspartij van vrijdag tegen Wang Xinyu heeft ze volgens de begeleiding een "grote reactie" op haar achillespees gekregen.

"Daardoor is bewegen en serveren lastig en pijnlijk en de beperking te groot. Het is niet verstandig en zinvol om te spelen", meldt de begeleiding een uur voor de start van de partij van de nummer elf van de wereld in Den Bosch.

Bertens werd in oktober geopereerd aan haar achillespees en maakte in maart haar rentree op de tennisbaan. De Wateringse had daarna veel moeite om de draad op te pakken. Ze verloor haar eerste drie partijen kansloos en meldde zich twee weken geleden geblesseerd af voor het graveltoernooi in Charleston.

Het was daarom lang de vraag of Bertens met Nederland überhaupt zou deelnemen aan de interland tegen China. Na een week training zegde ze haar deelname toe, al was ze nog niet heel geheel pijnvrij. Daarvan was weinig te merken in de partij tegen Wang Xinyu. Ze won overtuigend in twee sets en stond slechts twee games af (6-2 en 6-0). Het was haar eerste overwinning van het jaar.

Zaterdag wordt de tweede en beslissende dag gespeeld van de landenwedstrijd tegen China. Pattinama-Kerkhove verloor in drie sets van Wang, waardoor Arantxa Rus van Wang Xinyu moet winnen om de Nederlandse hoop levend te houden. In dat geval volgt er een beslissende dubbelpartij.