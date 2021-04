Andrey Rublev heeft vrijdag voor een enorme stunt gezorgd door Rafael Nadal te verslaan op het gravel van Monte Carlo. De Rus was in de kwartfinales van het Masters-toernooi met 6-2, 4-6 en 6-2 te sterk voor de elfvoudig toernooiwinnaar.

De 23-jarige Rublev laat zich dit jaar steeds meer zien op het grote podium. Zo haalde hij al de kwartfinales op de Australian Open en won hij het ATP-toernooi in Rotterdam. Tegen Nadal pakte Rublev geen set in zijn vorige twee ontmoetingen, maar bij de derde confrontatie was het dus wel raak.

Rublev begon uitstekend aan de wedstrijd en brak de 34-jarige Nadal direct. Die voorsprong raakte de Rus niet veel later weer kwijt (2-2), maar daarna pakte hij de openingsset door vier games op rij te winnen.

Ook in het tweede bedrijf leverde de Spanjaard, die in totaal zeven dubbele fouten sloeg, direct zijn opslag in. Beide spelers moesten in een aantal lange games meerdere breakpoints wegwerken, maar Nadal drukte bij een 4-3-achterstand door en won drie games op rij (4-6).

Rublev herpakte zich door Nadal in de beslissende derde set opnieuw direct te breken. De nummer drie van de wereld sloeg meteen terug, maar gaf ook zijn tweede servicebeurt van de derde set weg. Rublev (ATP-8) hield die voorsprong wel vast, brak Nadal nog een keer en sloeg bij 5-2 op zijn eerste matchpoint toe.

Rafael Nadal kan een twaalfde titel in Monte Carlo voorlopig vergeten. Foto: ANP

Nadal volgt Djokovic met vroegtijdige uitschakeling

Nadal won het graveltoernooi van Monte Carlo van 2005 tot en met 2012 en van 2016 tot en met 2018. De Spanjaard haalde vrijdag pas voor de derde keer in zeventien deelnames niet de halve finale.

De uitschakeling van Nadal is niet de eerste grote verrassing in Monte Carlo. Novak Djokovic vloog donderdag uit het toernooi door te verliezen van Daniel Evans. Rublev speelt voor een plek in de finale tegen Casper Ruud, die titelhouder Fabio Fognini met 6-3 en 6-4 versloeg.

De andere halve finale gaat tussen Evans en Stéfanos Tsitsipás. Evans was na zijn stunt tegen Djokovic ook te sterk voor David Goffin: 5-7, 6-3 en 6-4. Tsitsipás zag zijn tegenstander Alejandro Davidovich Fokina opgeven bij een stand van 7-5 en 0-0.