Het grastoernooi in Rosmalen is voor het tweede jaar op rij afgelast. De organisatie vindt het door de nieuwe datum van Roland Garros en het gebrek aan publiek geen optie om het ATP- en WTA-evenement door te laten gaan.

De Franse tennisbond maakte vorige week bekend dat Roland Garros vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk een week later begint dan gepland. Het Grand Slam-toernooi in Parijs valt daardoor deels in de week dat het grastoernooi in Rosmalen zou worden afgewerkt (6-13 juni).

Toernooidirecteur Marcel Hunze zei direct na dat nieuws al tegen NU.nl dat de kans aanwezig is dat het Libéma Open net als in 2020 niet gehouden zou kunnen worden. Na overleg met de WTA en de ATP is inderdaad besloten om het toernooi te schrappen.

"Met de huidige maatregelen in Nederland is het onmogelijk om toeschouwers te verwelkomen, een essentieel onderdeel voor het succes van het toernooi. De beslissing van Roland Garros om een week op te schuiven, heeft daarnaast een grote impact op het evenement", zegt Hunze.

Vorig jaar kon het grastoernooi al niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Voor de komende editie had de organisatie Kiki Bertens (WTA-11) en Daniil Medvedev (ATP-2) al gestrikt. Het grastoernooi in Rosmalen wordt door tennissers gebruikt als voorbereiding op Wimbledon.

Na twee afgelaste edities gaat de organisatie ervan uit dat het grastoernooi in 2022 wel gewoon kan worden gehouden. Het Libéma Open staat volgend jaar van 6 tot en met 12 juni gepland.