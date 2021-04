De tussenstand na de eerste dag van de Billie Jean King Cup-confrontatie tussen Nederland en China is 1-1. Arantxa Rus verloor zaterdag in De Maaspoort in Den Bosch haar partij tegen Wang Xiyu, nadat Kiki Bertens had gewonnen van Wang Xinyu.

De winnaar van Nederland-China mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals (voorheen Fed Cup) en de verliezer daalt af naar de zonegroep I. Zaterdag staan nog twee enkelpartijen en het dubbelspel op het programma in de best-of-five.

Wang Xiyu was in drie sets te sterk voor Rus (6-1, 3-6 en 6-2). De dertigjarige Monsterse kende een valste start tegen de twintigjarige Chinese die 51 plaatsen lager staat op de wereldranglijst (83 om 134). Ze verloor al snel haar servicegame en zag Wang de eerste set zonder al te veel problemen binnenhalen: 6-1.

Rus herpakte zich, brak Wang al in de tweede game en gaf die voorsprong niet meer weg: 6-3. In de derde set verloren beide speelsters meteen hun opslag, maar daarna was het Wang die het meest standvastig was: 6-2.

Kiki Bertens was veel te sterk voor Wang Xinyu. Foto: ANP

Bertens boekt eerste zege in 2021

Bertens versloeg Wang Xinyu in twee sets (6-2 en 6-0) en dat was de eerste overwinning van de mondiale nummer elf van 2021. De 29-jarige Bertens, die de Australian Open oversloeg en met fysieke problemen kampte, verloor dit jaar van de Russische Liudmila Samsonova (Miami), de Tsjechische Tereza Martincová (Dubai) en de Letse Jelena Ostapenko (Doha).

In haar vierde partij van 2021 was ze veel te sterk voor Wang, die 146e op de wereldranglijst staat. De Nederlandse kopvrouw begon als de grote favoriet tegen de negentienjarige Chinese en maakte dat waar. In de openingsgame pakte ze een break en liep uit naar 2-0. Ze nam nog een grotere voorsprong, al leverde ze zelf ook een opslagbeurt in. Met 6-2 won ze de eerste set.

In de tweede set brak Bertens na een lange openingsgame de Chinese opnieuw. Ze liep met nog twee breaks verder uit en serveerde op 5-0 voor de wedstrijd. Op het eerste matchpoint besliste Bertens de partij en maakte zo een einde aan haar zegeloze reeks in 2021.