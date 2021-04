Daniel Evans heeft donderdag voor een grote verrassing gezorgd in de achtste finales van het Masters-toernooi van Monte Carlo. De nummer 33 van de wereld bezorgde Novak Djokovic diens eerste nederlaag van het jaar. Rafael Nadal bereikte juist met speels gemak de kwartfinales.

De dertigjarige Evans rekende in ruim twee uur af met Djokovic: 6-4 en 7-5. Het is voor de Brit pas zijn vijfde ATP-zege op gravel en hij staat nu voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinales van een Masters-toernooi, het niveau onder de Grand Slams.

Evans speelt in de kwartfinales tegen David Goffin. De Belg zorgde ook voor een verrassing door de als vijfde geplaatste Alexander Zverev uit te schakelen: 6-4 en 7-6 (7).

Djokovic maakte woensdag nog een goede indruk in zijn eerste partij sinds de Australian Open. De nummer één van de wereld, die hersteld is van een spierscheurtje in zijn buik, boekte tegen toptalent Jannik Sinner zijn tiende zege van 2021 (6-4 en 6-2).

De 33-jarige Serviër, in 2013 en 2015 toernooiwinnaar in Monte Carlo, had het donderdag een stuk lastiger. Hij worstelde met de wind en verloor twaalf van de eerste zeventien punten van de partij tegen Evans.

Djokovic kwam wel terug tot 4-4, maar daarna leverde hij voor de derde keer zijn service in. Dat kostte hem de eerste set. In het tweede bedrijf gaf de achttienvoudig Grand Slam-winnaar een 3-0-voorsprong uit handen. Evans maakte het op 6-5 af op zijn eerste matchpoint en boekte zo de grootste zege uit zijn loopbaan.

Felicitaties van Novak Djokovic voor Daniel Evans. Felicitaties van Novak Djokovic voor Daniel Evans. Foto: ANP

Nadal binnen een uur klaar met Dimitrov

Waar Djokovic zijn eerste nederlaag van dit jaar leed, boekte Nadal een overtuigende zege. De als derde geplaatste Spanjaard gunde Grigor Dimitrov slechts twee games: 6-1 en 6-1.

Nadal nam in beide sets meteen een break voorsprong en klaarde het karwei tegen de nummer zeventien van de wereld in slechts 55 minuten op zijn tweede matchpoint.

In de kwartfinales speelt de 34-jarige Nadal tegen de Rus Andrey Rublev of zijn landgenoot Roberto Bautista Agut.

Nadal schreef het toernooi in Monte Carlo al elf keer op zijn naam. In 2018 triomfeerde de nummer drie van de wereld voor het laatst op het Monegaskische gravel. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege de coronapandemie en in 2019 was Fabio Fognini de laatste toernooiwinnaar.