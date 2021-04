Kiki Bertens merkt aan alles dat de Billie Jean King Cup deze week op een goed moment komt na een moeizame periode. De Westlandse hoopt dat de wedstrijden met de Nederlandse ploeg het begin van de ommekeer zijn.

"Het is is een heel fijne week geweest waarin we heel goed hebben getraind, maar er ook ruimte voor ontspanning was. In deze tijd is dat superbelangrijk voor mij, want ik ga me er alleen maar beter door voelen", zei Bertens donderdag bij een digitaal persmoment vanuit Den Bosch, waar de strijd met China in de play-offs vrijdag begint.

De 29-jarige Bertens liet zich in het najaar opereren aan een achillespeesblessure en is sinds haar rentree in maart nog zoekende. De nummer elf van de wereld ging bij haar eerste drie toernooien van het jaar kansloos ten onder in haar openingspartij. Ruim een week geleden meldde Bertens zich af voor het graveltoernooi in Charleston, omdat ze toch nog te veel last had van haar achillespees.

"Ik had het zelf ook graag anders gezien", bekent Bertens. "Ik weet dat het in trainingen de laatste tijd goed gaat, maar ik zit ook op die resultaten te wachten. Dit is een heel mooie, ontspannen week geweest. Het zou een fijne opsteker zijn als het goed gaat en ik dat mee kan nemen naar de rest van het seizoen."

Kiki Bertens is nog zoekende sinds haar rentree. Foto: Pro Shots

'De pijn is de laatste vier dagen niet toegenomen'

Na drie hardcourttoernooien mag Bertens het in de Maaspoort in Den Bosch eindelijk weer laten zien op haar geliefde gravel. Teamcaptain Paul Haarhuis kon woensdag niet met 100 procent zekerheid zeggen dat zijn belangrijkste speelster fit genoeg is om te spelen, maar volgens Bertens is daar geen twijfel over.

"Anders had ik hier nu niet gezeten. Ik ben weliswaar nog niet pijnvrij, maar dat is bijna nooit zo bij topsporters. Het belangrijkste is dat de pijn de laatste vier dagen niet is toegenomen en dat ik er het volste vertrouwen in heb dat ik me helemaal kan geven", aldus Bertens, die niet alleen speltechnisch liever op gravel uitkomt.

"Ook voor mijn lichaam is deze ondergrond gewoon fijner. Ik beweeg beter en kan mijn linkerbeen iets meer ontlasten. Het belangrijkste voor straks is dat ik me op de baan niet op 683 verschillende dingen ga focussen, ook al gaat het niet direct goed."

Kiki Bertens hoopt in Den Bosch weer vertrouwen op te doen na een moeizame periode. Foto: ANP

'Misschien verpest ik het vrijdag wel'

Bertens begint vrijdag om 13.00 uur met een wedstrijd tegen Wang Xinyu (WTA-146) en neemt het zaterdag (in wederom de eerste partij) op tegen Wang Xiyu (WTA-134). Ongeacht het resultaat kan ze hoe dan ook weer het benodigde ritme opdoen.

"Ik heb geen garantie dat ik twee wedstrijden speel, want misschien verpest ik het vrijdag wel en is de beurt zaterdag aan iemand anders", bleef Bertens voorzichtig. "Het is hoe dan ook fijn dat ik een wedstrijd op gravel heb en mijn vertrouwen hopelijk kan groeien."

Het Nederlandse team verloor in februari 2020 van Belarus en is daardoor veroordeeld tot het spelen van een play-off tegen China. De winnaar mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals (voorheen Fed Cup) en de verliezer daalt af naar de zonegroep I.