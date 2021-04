Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben woensdag hun rentree opgeluisterd met een zege. De respectievelijk nummer één en drie van de wereld wonnen overtuigend in de tweede ronde op het Masters-toernooi van Monte Carlo.

Djokovic, die in de eerste ronde een bye had, had iets meer dan anderhalf uur nodig om zich in twee sets te ontdoen van Jannik Sinner (6-4 en 6-2), het toptalent dat eerder deze maand nog in de finale stond op het Masters-toernooi van Miami.

Nadal, die eveneens vrij was in de eerste ronde, had iets minder dan anderhalf uur nodig om in twee sets af te rekenen met Federico Delbonis (6-1 en 6-2).

Djokovic en Nadal speelden hun eerste partij sinds de Australian Open. De Serviër, die voor de negende keer de titel pakte in Melbourne, nam daarna de tijd om te herstellen van een spierscheurtje in zijn buik en de Spanjaard moest zich voor een aantal toernooien afmelden wegens een rugblessure.

Medvedev en Federer ontbreken in Monte Carlo

Djokovic stond tegen Sinner meteen op scherp. Hij was nog wel wisselvallig in de eerste set waarin hij twee keer gebroken werd, maar hij kwam op stoom in de tweede set en leverde daarin geen enkele keer zijn service in.

Nadal toonde tegen Delbonis aan waarom hij recordhouder is in Monte Carlo met elf titels. Hij stuurde Delbonis van het kastje naar de muur en moest alleen in de tweede set bij een ruime voorsprong een keer zijn service afstaan.

Vrijwel de gehele wereldtop is aanwezig in Monte Carlo. Wel ontbreken de nummer twee van de wereld Daniil Medvedev (positieve coronatest) en de nummer zeven van de wereld Roger Federer. Fabio Fognini is de titelverdediger.