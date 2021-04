Kiki Bertens is waarschijnlijk fit genoeg om vrijdag en zaterdag in actie te komen als Nederland het in de play-offs van de Billie Jean King Cup tegen China opneemt. Captain Paul Haarhuis hoopt dat de Westlandse na een dramatische rentree op het gravel in Den Bosch het nodige vertrouwen kan opdoen.

De 29-jarige Bertens trok zich ruim een week geleden op het laatste moment terug voor het graveltoernooi in het Amerikaanse Charleston. De nummer elf van de wereld had te veel last van de achillespees waar ze zich in oktober aan liet opereren, maar in Den Bosch heeft ze deze week aan alle trainingen mee kunnen doen.

"Kiki heeft de uren gemaakt die ze wilde maken en daarmee de test doorstaan. Het ziet er nu goed uit, maar het is niet dat ze opeens pijnvrij is. Ik kan nu ook niet met 100 procent zekerheid zeggen dat Kiki gaat spelen", zei Haarhuis woensdag op een digitaal persmoment.

"Als ze morgenochtend wakker wordt en haar achillespees voelt toch slecht aan, dan moeten we alsnog de conclusie trekken dat het niet verstandig is om te spelen. Ze moet ook denken aan de rest van haar seizoen en dat heb ik ook tegen haar gezegd. We bekijken het nog steeds per dag."

Kiki Bertens en Arantxa Rus gaan waarschijnlijk de wedstrijden in het enkelspel spelen tegen China.

'Logisch dat Kiki nog zoekende is'

In de ontmoeting met China hoopt Bertens juist weer wat vertrouwen op te doen na een dramatische periode. De kopvrouw van de Nederlandse ploeg maakte na een maandenlange revalidatie in maart haar rentree, maar op de eerste drie toernooien ging ze in haar openingspartij telkens kansloos ten onder.

"Het is heel logisch dat Kiki nog zoekende is", vindt Haarhuis. "Het is alleen jammer dat ze drie keer direct verloor en niet die extra wedstrijden kreeg om sneller naar het gewenste niveau toe te groeien. Natuurlijk heb ik liever dat iemand hier komt met drie toernooizeges op zak, maar dan was ze waarschijnlijk vermoeid geweest. Elk voordeel heeft zijn nadeel."

Op gravel, Bertens' favoriete ondergrond, hoopt ze weer vlagen van haar oude vorm te kunnen laten zien. "Gravel is voor haar nu ook veel beter om het benodigde vertrouwen te krijgen. Kiki heeft wedstrijden nodig en moet weer durven om bepaalde bewegingen te maken. Je zal mij niet horen zeggen dat ze het deze week even gaat laten zien, maar hopelijk zijn deze wedstrijden een begin."

Resultaten Kiki Bertens in 2021 Doha - Jelena Ostapenko (WTA-54): 0-6 en 2-6

Dubai - Tereza Martincová (WTA-105): 1-6 en 4-6

Miami - Liudmila Samsonova (WTA-126): 2-6 en 1-6

Haarhuis zwaait af als captain

Het Nederlandse team verloor in februari 2020 nog van Belarus en is daardoor veroordeeld tot het spelen van een play-off tegen China. De winnaar mag zich volgend jaar via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de Billie Jean King Cup Finals (voorheen Fed Cup) en de verliezer daalt af naar de zonegroep I.

Voor Haarhuis is de ontmoeting met China extra bijzonder, want het wordt de laatste keer dat hij de vrouwenploeg als teamcaptain bijstaat. De voormalige nummer één van de wereld in het dubbelspel had zeven jaar de leiding over de Fed Cup-formatie.

"Het is een mooie tijd geweest, maar ik ben er niet mee bezig dat dit mijn laatste is", zei Haarhuis. "Ik wil dit weekend alles geven, want het zou heel mooi zijn voor het Nederlandse tennis om de aansluiting met de wereldgroep te blijven houden. En het zou ook wel jammer zijn als ik met een nederlaag zou afzwaaien."

Naast Bertens bestaat de Nederlandse ploeg uit Arantxa Rus, Demi Schuurs en Lesley Pattinama-Kerkhove. De wedstrijden staan vrijdag en zaterdag vanaf 13.00 uur op het programma.

Haarhuis meldde bij het persmoment dat Bertens, Rus en Schuurs zich onlangs in het buitenland hebben laten vaccineren tegen COVID-19. "Maar het is niet zo dat de hele wereld voor ze openligt. Ze moeten zich gewoon blijven laten testen."