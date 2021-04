Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij met zijn nieuwe coach Raemon Sluiter langs de baan verloren. De 24-jarige tennisser werd dinsdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het challengertoernooi in Belgrado.

Griekspoor verloor in twee sets van de Boliviaan Hugo Dellien, de nummer 122 van de wereld: 7-6 (7) en 6-4.

Het was voor de geboren Haarlemmer zijn eerste wedstrijd sinds hij een maand geleden verrassend de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco haalde.

Griekspoor is op de 143e plek de beste Nederlander op de wereldranglijst. Hij hoopt onder coach Sluiter de sprong naar de top honderd te kunnen maken.

"Ik denk dat dat haalbaar is en ook nog wel meer, anders was ik hier niet eens aan begonnen. Dat zeg ik ook eerlijk", zei Sluiter, die sinds vorige maand parttime in de begeleidingsstaf van Griekspoor zit, maandag tegen de NOS.

Sluiter was eerder vier jaar de coach Kiki Bertens, die met de Rotterdammer aan haar zijde acht WTA-titels wist te veroveren en de vierde plek op de mondiale ranking haalde.