Daniil Medvedev heeft zich dinsdag moeten terugtrekken bij het Masters-toernooi van Monte Carlo. De nummer twee van de wereld is in zijn voorbereiding positief getest op het coronavirus.

Medvedev onderging maandag een test, waarna dinsdag de uitslag volgde. De 25-jarige Rus kwam nog niet in actie op het sterk bezette toernooi, dat zondag is begonnen.

De ATP laat in een verklaring weten dat Medvedev direct in isolatie is geplaatst en dat zijn gezondheidssituatie goed in de gaten wordt gehouden. "Ik focus me nu op mijn herstel en kijk nu al uit naar mijn rentree", zegt Medvedev zelf.

Het nieuws over Medvedev lijkt geen gevolgen te hebben voor Rafael Nadal, ook al stond de twintigvoudig Grand Slam-winnaar en elfvoudig winnaar maandag nog nog met de Rus op de baan voor een trainingssessie in Monte Carlo. De 34-jarige Spanjaard en zijn volledige team zijn maandag negatief getest.

Nadal, die van 2005 tot en met 2012 en ook in 2016, 2017 en 2018 de beste was op het graveltoernooi, heeft in de eerste ronde een bye. Vrijwel de gehele wereldtop is aanwezig in Monte Carlo.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om beelden te bekijken van de trainingssessie van Nadal en Medvedev.