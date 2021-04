Demi Schuurs heeft zondag haar tweede dubbelspeltitel van dit seizoen veroverd. De Limburgse triomfeerde samen met de Amerikaanse Nicole Melichar bij het WTA-toernooi in Charleston.

De 27-jarige Schuurs en de even oude Melichar waren in de finale op het gravel in South Carolina met 6-2 en 6-4 te sterk voor Marie Bouzková en Lucie Hradecká uit Tsjechië.

Schuurs en Melichar boekten in Charleston hun derde toernooizege als duo. Het Nederlands-Amerikaanse koppel won begin maart ook in Doha en was vorig jaar september in Straatsburg voor het eerst succesvol.

In totaal heeft Schuurs nu veertien WTA-titels in het dubbelspel op haar erelijst staan. Elf daarvan veroverde ze met andere dubbelpartners dan Melichar. Zo zegevierde ze begin 2018 in Brisbane samen met Kiki Bertens.

Schuurs, de zus van Ajax-verdediger Perr Schuurs, is de laatste jaren bezig aan een fraaie opmars in het dubbelspel. Ze is gestegen naar de twaalfde plaats op de wereldranglijst en mocht vorig seizoen voor het eerst meedoen aan de prestigieuze WTA Finals.

In het enkelspel zou Bertens aanvankelijk meedoen in Charleston, maar de Wateringse trok zich op het laatste moment terug vanwege een blessure aan haar achillespees.

Voor de gebruikers van de app: tik op video om de blijdschap én het dansje van Demi Schuurs en Nicole Melichar te zien na het winnende punt.