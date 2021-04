Toni Nadal keert na een afwezigheid van enkele jaren per direct als vaste coach terug in het tenniscircuit. De Spanjaard en oom van Rafael Nadal gaat vanaf komende week samenwerken met het Canadese toptalent Félix Auger-Aliassime.

De zestigjarige Toni Nadal coachte tussen 1990 en 2017 zijn neef Rafael Nadal, die in die periode zestien Grand Slam-titels veroverde. Hij werd opgevolgd door Carlos Moya, de Roland Garros-winnaar van 1998 en voormalige nummer één van de wereld.

Toni Nadal was de afgelopen jaren directeur van de Rafael Nadal Academy en dat gaat die functie nu combineren met zijn rol als trainer van Auger-Aliassime. Hij zit komende week op het Masters-toernooi van Monte Carlo (11-18 april) voor het eerst in het coachvak.

Het is niet duidelijk hoelang de twintigjarige Canadees en Toni Nadal gaan samenwerken. De ervaren Spanjaard zal de huidige nummer 22 van de wereld in ieder geval op de belangrijkste toernooien bijstaan, waaronder Roland Garros (30 mei-13 juni).

Toni Nadal zal na een pauze van een paar jaar weer op de tribune van tennisstadions te vinden zijn. Toni Nadal zal na een pauze van een paar jaar weer op de tribune van tennisstadions te vinden zijn. Foto: ANP

Auger-Aliassime wacht nog op eerste ATP-titel

Twintigvoudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal begint zijn gravelseizoen ook in Monte Carlo. De kans is daardoor aanwezig dat hij Auger-Aliassime én zijn oom treft in een wedstrijd, maar in dat geval zal Toni Nadal niet in het coachvak zitten.

Auger-Aliassime staat bekend als een van de meest veelbelovende talenten van dit moment. Hij bereikte in zijn loopbaan tot dusver zeven keer de finale van een ATP-toernooi - waaronder vorig jaar op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam - maar veroverde nog nooit een titel.

"Felix zal de komende jaren moeten concurreren met een sterke generatie tennissers, onder wie Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Jannik Sinner, Stéfanos Tsitsipás en Carlos Alcaraz", zegt Toni Nadal in gesprek met Marca. "Hij zal moeten accepteren dat het een zware strijd gaat worden."