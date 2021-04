Toernooidirecteur Marcel Hunze houdt ondanks de nieuwe datum voor Roland Garros hoop dat het Libéma Open begin juni kan doorgaan. Het Grand Slam-toernooi in Parijs is met een week verplaatst en valt nu samen met het grastoernooi in Rosmalen.

"We zijn nu in nauw overleg met alle bonden over de gevolgen van dit besluit", zegt Hunze donderdag in gesprek met NU.nl. "Alle opties liggen nog op tafel. Het zou kunnen dat we opschuiven naar een andere week en het zou ook kunnen dat het toernooi niet door kan gaan. Het wordt een complexe puzzel."

Door het grote aantal coronabesmettingen in Frankrijk kondigde de regering afgelopen weekend een nieuwe lockdown af. Aangezien er waarschijnlijk halverwege mei versoepelingen mogelijk zijn, is besloten om Roland Garros naar 24 mei tot en met 13 juni te verplaatsen. Van 5 tot en met 13 juni staat het grastoernooi in Rosmalen op het programma.

"Het nieuws viel niet echt rauw op ons dak. We waren op de hoogte dat er opties op tafel lagen om Roland Garros te verplaatsen. Het is jammer dat het in onze week valt, maar het is wel begrijpelijk en het kwam niet echt als een verrassing", aldus Hunze.

Toernooidirecteur Marcel Hunze weet nog niet of zijn Libéma Open kan doorgaan. Toernooidirecteur Marcel Hunze weet nog niet of zijn Libéma Open kan doorgaan. Foto: ANP

'Ontzettend belangrijk dat een Grand Slam door kan gaan'

Een eventuele afgelasting van het Libéma Open zou een domper zijn voor de organisatie, want vorig jaar kon het grastoernooi (ATP én WTA) niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Voor de komende editie hebben onder anderen Kiki Bertens en Daniil Medvedev hun deelname al toegezegd.

"We hebben wel het volste begrip voor het besluit om Roland Garros te verplaatsen", zegt Hunze. "We zitten in een ongelooflijk bizar jaar waarin we allemaal geraakt worden door de coronacrisis, maar de Grand Slam-toernooien zijn natuurlijk van het grootste belang. Het is belangrijk dat die door kunnen gaan."

Het is nog niet duidelijk wanneer er een besluit wordt genomen over het doorgaan van het Libéma Open. Ook in Nottingham (WTA) en Stuttgart (ATP) staan in de laatste week van Roland Garros grastoernooien op het programma. De WTA en de ATP gaan in gesprek met de betrokken organisaties.

"Op dit moment is het echt nog te vroeg om iets te zeggen over de consequenties. Het zal denk ik geen weken duren, maar vandaag komt er in ieder geval geen nieuws meer", aldus Hunze.