Roland Garros wordt vanwege de coronamaatregelen in Frankrijk een week later gehouden dan gepland. Het Grand Slam-toernooi in Parijs staat nu van 24 mei tot en met 13 juni op het programma.

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu zei afgelopen zondag al dat Roland Garros waarschijnlijk uitgesteld zal moeten worden. Frankrijk ging zaterdag voor de derde keer in lockdown vanwege het grote aantal coronabesmettingen. De verwachting is dat er halverwege mei weer versoepeld kan worden.

Door het verplaatsen van Roland Garros hoopt de Franse tennisbond dat er meer toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Het kwalificatietoernooi wordt nu van maandag 24 tot en met vrijdag 28 mei gehouden, gevolgd door het hoofdtoernooi van zondag 30 mei tot en met zondag 13 juni.

"Nu hebben we een grotere kans dat we toeschouwers kunnen verwelkomen. Ook voor de spelers is de aanwezigheid van toeschouwers van cruciaal belang, dus we zijn dankbaar dat we het toernooi met een week uit kunnen stellen", zegt voorzitter Gilles Moretton van de Franse tennisbond.

Rafael Nadal won Roland Garros vorig jaar voor de dertiende keer. Rafael Nadal won Roland Garros vorig jaar voor de dertiende keer. Foto: Pro Shots

Grastoernooi in Rosmalen mogelijk op losse schroeven

De nieuwe datum van Roland Garros is slecht nieuws voor het grastoernooi in Rosmalen, dat van 5 tot en met 13 juni op het programma staat. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor het Libéma Open en de graveltoernooien in de aanloop naar Roland Garros. De WTA en de ATP gaan met de betrokken organisaties in gesprek.

"We zijn nu in nauw overleg met alle bonden over de gevolgen van dit besluit", zegt toernooidirecteur Marcel Hunze van het Libéma Open in gesprek met NU.nl. "Alle opties liggen nog op tafel."

De Franse wielerklassieker Parijs-Roubaix werd onlangs al van 11 april naar 2 oktober verplaatst. Roland Garros werd vorig jaar in de herfst gehouden, maar toen klaagden veel spelers over de kou.

Dertienvoudig winnaar Rafael Nadal en de Poolse Iga Swiatek zijn de komende editie de titelverdedigers in Parijs. Twee weken na de finale van Roland Garros gaat Wimbledon al van start in Londen.