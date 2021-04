Ashleigh Barty heeft in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) haar eerste gravelwedstrijd in bijna twee jaar eenvoudig gewonnen. De nummer één van de wereld was in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Charleston te sterk voor de Japanse Misaki Doi: 6-2 en 6-1.

De 24-jarige Barty veroverde in juni 2019 haar eerste Grand Slam-titel door Roland Garros op haar naam te schrijven. De Australische speelde sindsdien zestien WTA-toernooien, waarvan veertien op hardcourt en twee op gras. Vorige week schreef ze nog het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami op haar naam.

Bij haar rentree op gravel had Barty weinig te duchten van de 29-jarige Doi, de nummer 77 van de wereld. De mondiale nummer één won veel punten op haar eerste service en plaatste vijf breaks tegen de Japanse, die na iets meer dan een uur het onderspit dolf. Barty genoot in de eerste ronde een bye.

In de derde ronde wacht de topfavoriete een wedstrijd tegen Shelby Rogers. De Amerikaanse was in haar tweederondepartij te sterk voor haar negentienjarige landgenote Amanda Anisimova, in 2019 nog halvefinaliste op Roland Garros (1-6, 7-5 en 6-4).

Kiki Bertens zou aanvankelijk ook meedoen aan het graveltoernooi in Charleston, dat ze in 2018 won. De 29-jarige Westlandse heeft echter nog te veel last van haar achillespees, waar ze in oktober aan werd geopereerd. Bertens maakte in maart haar rentree en speelde sindsdien drie wedstrijden, maar ging telkens hard onderuit.

Het WTA-toernooi in Charleston luidt de start van het gravelseizoen in. Donderdagochtend werd bekend dat Roland Garros een week later zal beginnen vanwege de coronaproblematiek in Frankrijk. Het Grand Slam-toernooi staat nu van 30 mei tot en met zondag 13 juni op de kalender.