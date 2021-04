Arantxa Rus heeft zich woensdag niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Bogota. Na een wisselvallig optreden verloor ze met 6-7 (4), 6-2 en 1-6 van Nuria Párrizas Díaz.

Rus was als derde geplaatst op het graveltoernooi in Colombia. Als nummer 83 van de wereld was ze op voorhand dan ook favoriet tegen de Spaanse nummer 171.

Daar bleek op de baan weinig van, want Rus verloor direct haar eerste opslagbeurt. Ze sleepte nog een tiebreak uit het vuur, maar na bijna een uur spelen won Párrizas Díaz de eerste set.

De tweede set verliep wel voortvarend voor de Zuid-Hollandse. Rus liep uit naar een 5-0-voorsprong en trok de set probleemloos naar zich toe.

In de beslissende set had Rus vervolgens niets meer in te brengen. Na 2 uur en 14 minuten stapte Párrizas Díaz als winnares van de baan.

Rus blijft daardoor steken op drie overwinningen in 2021. De dertigjarige tennisster was actief op zeven toernooien.