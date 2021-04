Roger Federer gaat volgende maand zijn eerste gravelpartij in twee jaar spelen. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar staat op de dinsdag gepubliceerde deelnemerslijst van het Masters-toernooi in Madrid.

De laatste gravelpartij van Federer dateert van 7 juni 2019, toen hij in de halve finales van Roland Garros zijn meerdere moest erkennen in Rafael Nadal, die hem met 6-3, 6-4 en 6-2 de baas was.

Federer sukkelde de laatste jaren met een knieblessure. Hij liet zich in februari vorig jaar opereren aan zijn knie en na een terugslag moest hij vorige zomer opnieuw onder het mes. Hij zette daardoor een punt achter zijn seizoen. Begin dit jaar kwam de Australian Open nog te vroeg voor hem.

De 39-jarige Zwitser maakte begin maart zijn rentree op het hardcourt in Doha en zou daarna ook in Dubai spelen, maar koos ervoor om te gaan trainen. De Zwitser voelde zich nog niet helemaal fit.

Toernooi van Madrid is sterk bezet

Federer staat ondanks zijn lange afwezigheid nog altijd op de zevende plek op de wereldranglijst. Vanwege de coronapandemie werden minder toernooien gespeeld en bovendien wordt tijdelijk een andere berekening gehanteerd bij het bepalen van de ranking.

Naast Federer, die in 2009 en 2012 de beste was in Madrid en er bij zijn laatste deelname in 2019 tot de kwartfinales reikte, staat vrijwel de gehele wereldtop op de deelnemerslijst in Madrid.

Dat is ook zo bij de vrouwen, waar onder anderen Kiki Bertens als deelneemster is gepresenteerd, ook al revalideert ze momenteel van een achillespeesblessure. Spelers kunnen echter nog afzeggen.