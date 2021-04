Arantxa Rus is het WTA-toernooi van Bogota dinsdag goed begonnen. De dertigjarige Nederlandse was in de openingsronde van het toernooi in Colombia in een spannende partij te sterk voor Irina Bara uit Roemenië en boekte haar derde zege van 2021.

Rus, die als nummer 83 van de wereld als derde is geplaatst op het gravel in Bogota, trok in een partij van ruim 2,5 uur aan het langste eind. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4.

In de volgende ronde, waarin al een kwartfinaleticket op het spel staat, is Nuria Párrizas Díaz de tegenstander. De 29-jarige Spaanse, tegen wie Rus nog nooit heeft gespeeld, bezet de 171e positie op de wereldranglijst.

Dit kalenderjaar werd Rus op vier van haar eerdere zes toernooien direct uitgeschakeld. Ze strandde onder meer in de openingsronde van de Australian Open en overleefde alleen in Lyon en Miami de openingsronde.

Rus is de enige Nederlandse deelneemster in Bogota, waar de Chinese Zheng Saisai als nummer 49 van de wereld de topfavoriete voor de titel is.