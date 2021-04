Kiki Bertens is zwaar teleurgesteld dat ze zich zondag heeft moeten afmelden voor het WTA-toernooi in Charleston. De Westlandse merkt dat ze nog te veel last heeft van haar achillespees om op topniveau te kunnen presteren.

De 29-jarige Bertens liet zich in oktober opereren aan een achillespeesblessure en moest maandenlang revalideren. De nummer tien van de wereld maakte in maart haar rentree in Doha en speelde daarna nog toernooien in Dubai en Miami, maar telkens werd ze in haar eerste wedstrijd kansloos uitgeschakeld.

"Ik mag niet klagen over het herstel na mijn operatie, maar af en toe wil de achilles nog niet zo snel als ik dat zou willen. Helaas was de overgang naar gravel en de wil om zo snel mogelijk beter te worden, te veel van het goede", schrijft Bertens in een uitgebreide verklaring op Instagram.

Haar coach Elise Tamaëla zei zaterdag in gesprek met NU.nl al dat Bertens nog tijd nodig zal hebben voordat ze weer volledig de oude is. "Het is nu nog fragiel. Ze mist snelheid en explosiviteit. Dat zei de orthopeed ook: 'Verwacht niet dat je binnen vier maanden op je oude niveau bent.'"

Resultaten Kiki Bertens in 2021 Doha - Jelena Ostapenko (WTA-54): 0-6 en 2-6

Dubai - Tereza Martincová (WTA-105): 1-6 en 4-6

Miami - Liudmila Samsonova (WTA-126): 2-6 en 1-6

Bertens hoopt wel mee te doen in Billie Jean King Cup

Het WTA-toernooi in Charleston, dat Bertens in 2018 won, zou haar eerste toernooi van het jaar op gravel zijn. De kopvrouw van het Nederlandse tennis hoopt wel fit genoeg te zijn om volgende week met Nederland tegen China te spelen in de Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup).

"Ik moet de komende dagen een stap terug doen om te voorkomen dat de rest van het gravelseizoen in gevaar komt. Voor nu is dit een enorme teleurstelling, maar ik ga er alles aan doen om gezond en fit mijn land te vertegenwoordigen tijdens de Billie Jean King Cup in Den Bosch", aldus Bertens.

Na de wedstrijden met Nederland hoopt Bertens onder meer mee te doen aan de graveltoernooien in Stuttgart en Madrid. Die toernooien dienen als voorbereiding op Roland Garros, dat vooralsnog van 17 mei tot en met 6 juni op het programma staat.