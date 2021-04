Kiki Bertens heeft zich zondag op het laatste moment afgemeld voor het WTA-toernooi van Charleston. De nummer elf van de wereld kampt volgens de organisatie met een blessure aan haar linkerbeen.

"Ik ben heel erg teleurgesteld dat ik me moet terugtrekken", zegt Bertens op de Twitter-pagina van het toernooi. "Ik had gehoopt om klaar te zijn voor het gravelseizoen, maar ik moet naar mijn lichaam luisteren. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te keren."

Het is nog onbekend hoe ernstig de blessure van de 29-jarige Wateringse is. Eerder liet ze wel weten mee te doen aan de Billie Jean King Cup, waar Nederland het op 16 en 17 april in Den Bosch opneemt tegen China.

Bertens zou in Charleston aan het gravelseizoen beginnen. Ze was bij het toernooi in South Carolina als vierde geplaatst en had daarom in de eerste ronde een bye. In de tweede ronde zou ze aantreden tegen de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo of een qualifier.

Bertens verloor eerste drie partijen na rentree

De Zuid-Hollandse keerde begin vorige maand terug nadat ze enkele maanden geleden werd geopereerd aan haar achillespees. In zowel Doha, Dubai als Miami verloor ze haar openingspartij in twee sets. Na een trainingsperiode op gravel hoopte Bertens de negatieve spiraal op haar favoriete ondergrond te kunnen doorbreken.

Drie jaar geleden schreef Bertens het toernooi in Charleston op haar naam. Ze versloeg toen in de finale de Duitse Julia Görges.

Het toernooi in Charleston gaat maandag van start en duurt tot en met volgende week zaterdag. De Amerikaanse Madison Keys is titelverdedigster en de Australische Ashleigh Barty is als eerste geplaatst.