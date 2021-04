Hubert Hurkacz heeft zondag het Masters-toernooi in Miami op zijn naam geschreven. De Pool was in de finale met 7-6 (4) en 6-4 te sterk voor zijn dubbelpartner Jannik Sinner.

De 24-jarige Hurkacz kende een voortvarende start en kwam met 3-0 voor. De vijf jaar jongere Sinner knokte zich terug en mocht in de twaalfde game serveren voor de set. Het Italiaanse toptalent leverde echter zijn opslag in en verloor de tiebreak met 4-7.

In het tweede bedrijf liep Hurkacz in een mum van tijd uit naar 4-0, maar hij verloor vervolgens drie games op rij. De nummer 37 van de wereld gaf de tweede break voorsprong niet meer uit handen en besliste de finale na 1 uur en 46 minuten op zijn eerste matchpoint.

Hurkacz won voor het eerst een Masters-toernooi en veroverde zijn derde ATP-titel in zijn carrière. Eerder triomfeerde hij begin dit jaar in Delray Beach en in 2019 in Winston-Salem. Sinner stond voor het eerst in zijn loopbaan in de finale van een Masters-toernooi. De mondiale nummer 31 won eerder dit jaar wel in Melbourne en zegevierde vorig jaar in Sofia.

Het toernooi van Miami was het eerste Masters-toernooi sinds 2004 waarbij 'De Grote Drie' schitterden door afwezigheid. Roger Federer besloot een kleine pauze in te lassen, Rafael Nadal meldde zich af vanwege een rugblessure en Novak Djokovic wilde tijd doorbrengen met zijn gezin.

Het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami kon vorig jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Federer veroverde in 2019 de titel.