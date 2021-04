Ashleigh Barty heeft zaterdag haar titel geprolongeerd op het prestigieuze WTA-toernooi van Miami. De nummer één van de wereld zag in de finale haar tegenstander Bianca Andreescu in de tweede set geblesseerd opgeven.

Barty had de eerste set met 6-3 gewonnen en stond in de tweede set met 4-0 voor toen Andreescu liet weten niet verder te kunnen. Ze was even daarvoor door haar enkel gegaan. Ze riep de fysiotherapeut de baan op, maar een game later gaf ze op.

De 24-jarige Barty had tegen de vier jaar jongere Andreescu de hele partij de touwtjes stevig in handen. Ze brak meteen in de eerste set en deed dat bij 3-2 direct weer nadat ze terug werd gebroken. Ze stond vervolgens geen enkele keer meer haar service af.

"Zo wil je een partij nooit eindigen", zei Barty, die vertelde mee te leven met Andreescu. "Bianca heeft in haar nog prille carrière al veel blessures gehad. Dit was ons eerste duel en er gaan waarschijnlijk nog velen volgen. Hopelijk heeft ze dan geen last van blessures meer."

Barty staat nu in select rijtje

Barty was in 2019 ook de beste in Miami. Vorig jaar ging het evenement in Florida niet door vanwege de coronacrisis. Barty is de zesde tennisster met titelprolongatie in Miami. Ze staat nu in een select rijtje met Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf, Venus Williams en Serena Williams.

Barty verstevigde met haar tiende WTA-titel, in 2019 won ze Roland Garros, haar eerste plek op de wereldranglijst. Andreescu steeg van de tiende naar de zesde plaats. Zij won in 2019 de US Open, maar kwam vorig jaar niet in actie door fysieke problemen. Ze maakte op de Australian Open haar rentree.

De finale in Miami bij de mannen staat zondagavond op het programma en gaat verrassend tussen het toptalent Jannik Sinner en zijn dubbelpartner Hubert Hurkacz. Beiden stonden nog nooit eerder in de eindstrijd van een Masters-toernooi.