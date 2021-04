Jannik Sinner heeft zich vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van een Masters-toernooi. Het Italiaanse toptalent rekende in de halve eindstrijd in Miami af met Roberto Bautista Agut en treft zijn dubbelpartner Hubert Hurkacz in de strijd om de titel.

De pas negentienjarige Sinner had ruim 2,5 uur nodig om de partij op het Amerikaanse hardcourt tegen de dertien jaar oudere Bautista Agut naar zich toe te trekken: 5-7, 6-4 en 6-4.

Sinner leverde in de eerste set direct zijn service in. Hij brak vrij snel weer terug, maar moest door serviceverlies in de elfde game alsnog de set aan Bautista Agut laten. In de tweede set ging het lang gelijk op en sloeg Sinner op 5-4 toe. De jongeling repareerde in een beslissende set een break achterstand en verzilverde zijn eerste matchpoint.

De rechtshandige Sinner beleeft een stormachtige ontwikkeling. Hij maakte in 2018 zijn profdebuut en en stond vorig jaar al in de kwartfinales van Roland Garros. Dit jaar won hij in Melbourne al een ATP-toernooi en ook vorig jaar in Sofia was hij de beste.

Het toernooi in Miami is wel pas de derde keer dat Sinner meedoet aan een Masters-toernooi. Bij zijn eerdere twee deelnames, beide keren op het gravel van Rome, werd hij vroegtijdig uitgeschakeld. Sinner is na André Agassi (1990), Lleyton Hewitt (2000), Rafael Nadal (2005) en Novak Djokovic (2007) de vijfde speler die als tiener de finale haalt in Miami.

Foto: Pro Shots

Hurkacz verrast Rublev en gaat op voor eerste Masters-titel

Sinner neemt het in de finale op tegen Hurkacz, die favoriet Andrey Rublev zeven games gunde in zijn halve finale: 6-3 en 6-4. De Rus benutte slechts een van zijn vijf breakpoints en noteerde een teleurstellend eersteservicepercentage van 59.

De 24-jarige Hurkacz was eerder in het toernooi al te sterk voor onder anderen Denis Shapovalov, Milos Raonic en Stéfanos Tsitsipás. De Pool veroverde in zijn loopbaan tot dusver slechts twee ATP-titels: in Winston-Salem (2019) en dit jaar in Delray Beach.

Hurkacz (ATP-37) stond net als Sinner nog nooit in de finale van een Masters-toernooi. De twee vormden eerder dit jaar op de ATP-toernooien in Melbourne en Dubai een koppel in het dubbelspel.

De uitschakeling van Rublev is verrassend, want hij is juist bezig aan een sterk jaar. De mondiale nummer acht begon zijn seizoen door met Rusland de ATP Cup te winnen en begin maart schreef hij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam door de Hongaar Márton Fucsovics te verslaan.

Het ATP-toernooi van Miami is het eerste Masters-toernooi sinds 2004 waarbij 'de Grote Drie' niet meedoen. Roger Federer is nog maar net terug na lange afwezigheid en besloot een kleine pauze in te lassen, Nadal is nog altijd geblesseerd aan zijn rug en Djokovic wil tijd doorbrengen met zijn gezin.