Jannik Sinner heeft zich vrijdag voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de finale van een Masters-toernooi. Het Italiaanse toptalent rekende in de halve eindstrijd in Miami af met Roberto Bautista Agut.

De pas negentienjarige Sinner had ruim 2,5 uur nodig om de partij op het Amerikaanse hardcourt tegen de dertien jaar oudere Bautista Agut over de streep te trekken: 5-7, 6-4 en 6-4.

Sinner leverde in de eerste set direct zijn service in. Hij brak vrij snel weer terug, maar moest door serviceverlies in de elfde game alsnog de set aan Bautista Agut laten. In de tweede set ging het lang gelijk op en sloeg Sinner op 5-4 toe. De jongeling repareerde in een beslissende set een break achterstand en verzilverde zijn eerste matchpoint.

De rechtshandige Sinner beleeft een stormachtige ontwikkeling. Hij maakte in 2018 zijn profdebuut en en stond vorig jaar al in de kwartfinales van Roland Garros. Dit jaar won hij in Melbourne al een ATP-toernooi en ook vorig jaar in Sofia was hij de beste.

Het toernooi in Miami is wel pas de derde keer dat Sinner meedoet aan een Masters-toernooi. De vorige twee keer, allebei op het gravel van Rome, werd hij vroegtijdig uitgeschakeld. Sinner is na Lleyton Hewitt (2000), Rafael Nadal (2005) en Novak Djokovic (2007) de vierde speler die als tiener de finale haalt in Miami.

De andere halve finale in Miami gaat tussen de Pool Hubert Hurkacz en de Rus Andrey Rublev. Die wedstrijd wordt gespeeld in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd).