Met drie afgetekende nederlagen verloopt de langverwachte rentree van Kiki Bertens tot dusver dramatisch. Op haar geliefde gravel hoopt de 29-jarige Westlandse de komende maanden weer een glimp van haar topvorm laten zien, te beginnen met het WTA-toernooi van Charleston komende week.

De forse nederlaag tegen Roland Garros-winnares Jelena Ostapenko was begin maart nog in perspectief te plaatsen: Bertens speelde haar eerste wedstrijd sinds haar achillespeesoperatie in oktober 2020 én trof een oppermachtige tegenstander. Maar na die veegpartij in Doha volgden in Dubai en Miami wéér ruime verliespartijen, tegen uitgerekend qualifiers buiten de top honderd.

"Ik weet zelf hoe lastig het is om van een zware blessure terug te komen, maar ik had niet verwacht dat het zó slecht zou gaan met Bertens", zegt oud-tennisster en commentator Marcella Mesker in gesprek met NU.nl. "Het is pijnlijk en triest, in de eerste plaats voor Bertens. Ik ben ook benieuwd hoe ze er zelf mentaal in staat."

"De manier waarop ze zich in de media uit en hoe ze echt denkt, is een wereld van verschil. Bertens is een speelster die zelfvertrouwen en dus overwinningen nodig heeft. Waarschijnlijk had ze er zelf ook meer van verwacht. Dan kan het gebeuren dat de angst en twijfel toeslaan, want het is als tennisser verschrikkelijk om de bal niet lekker te voelen. Ik zou nu niet in haar schoenen willen staan."

Resultaten Kiki Bertens in 2021 Doha - Jelena Ostapenko (WTA-54): 0-6 en 2-6

Dubai - Tereza Martincová (WTA-105): 1-6 en 4-6

Miami - Liudmila Samsonova (WTA-126): 2-6 en 1-6

Tamaëla benadrukt dat Bertens tijd nodig heeft

De teleurstellende resultaten van Bertens komen niet uit de lucht vallen. Toen de huidige nummer elf van de wereld vorig jaar na een coronabreak van zeven maanden op de baan terugkeerde, presteerde ze ook ondermaats op de eerste toernooien. Het is niet voor niets dat coach Tamaëla vorige maand de verwachtingen temperde. Dat blijft ze ook nu doen.

"Natuurlijk zijn de eerste resultaten teleurstellend, maar wat ons betreft is er geen man overboord", zegt Tamaëla. "Bij de zware operatie van Kiki is haar hele achillespees losgehaald en het kost veel tijd om dat te herstellen. Dat zei de orthopeed ook: 'Verwacht niet dat je binnen vier maanden op je oude niveau bent.'"

"Het is nu nog fragiel. Ze mist snelheid en explosiviteit. Er zijn veel rally's waarbij ze nu net niet bij de bal kan komen, waar ze dat voorheen wel kon. Kiki vindt ook dat het beter moet en is enorm hard voor zichzelf, maar het heeft geen zin om bij de pakken neer te zitten of dit nu heel groot te maken."

De 61-jarige Mesker scheurde in 1986 haar voorste kruisband en weet hoe moeilijk het is om na een lange afwezigheid een comeback te maken. "Het aantal maanden dat je revalideert, moet je eigenlijk keer twee doen, pas dan ben je écht terug. Daarom kunnen we ook pas eind dit jaar de balans opmaken. Ze heeft nu eerst veel wedstrijden nodig om dat zelfvertrouwen terug te krijgen."

'Bertens was voor haar operatie ook al niet top'

Door de naweeën van de operatie en het gebrek aan ritme oogde Bertens de laatste weken niet alleen fysiek, maar ook speltechnisch ondermaats. Haar vaak zo sterke forehand en eerste service zijn sinds haar rentree nog niet veel te zien geweest. Niet zo gek ook voor iemand die tussen maart 2020 en maart 2021 slechts negen officiële wedstrijden heeft gespeeld.

"Voor haar operatie was Bertens al niet top en ze heeft nu een jaar amper tennisuren gemaakt. Je ziet dat daardoor automatismen en de technische verfijning ontbreken", zegt Mesker. "Het is misschien hard om te zeggen, maar ik denk dat ze ook nog een paar kilo te zwaar is. Dat helpt ook niet mee. Daarbij komt dat er eigenlijk geen slechte speelsters meer zijn. Je moet er direct staan, anders ga je eraf."

Opsteker voor Bertens is dat ze na een reeks hardcourttoernooien de komende tijd weer op gravel mag spelen. Ze begint dinsdag of woensdag in Charleston op haar favoriete ondergrond, speelt de week daarop in Den Bosch met Nederland tegen China in de Billie Jean King Cup en gaat dan in de aanloop naar Roland Garros onder meer naar Stuttgart (19-25 april) en Madrid (29 april-8 mei).

"Fysiek kunnen we echt nog heel veel winst boeken en daar zijn we nu veel mee bezig", zegt Tamaëla. "Het plan is ook dat ze agressiever gaat spelen om ervoor te zorgen dat ze zelf minder hoeft te rennen, want het rennen is nog niet wat het moet zijn. Agressiever spelen is wel flink uit haar comfortzone, dus dat is nog een uitdaging. Maar het kan haar nu wel helpen in een wedstrijd."

Volgens haar coach, die in 2019 het stokje overnam van Raemon Sluiter, is het een kwestie van tijd voordat Bertens haar oude niveau gaat naderen. "We maken mooie trainingsweken en één overwinning kan heel veel doen. Als de resultaten over vijf maanden nog hetzelfde zijn, is er iets niet goed gedaan. Maar na drie toernooien en met een lichaam dat pas sinds begin februari weer vol kan trainen, is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken."