Hubert Hurkacz heeft zich donderdag voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de halve finales van een Masters-toernooi. De als 26e geplaatste Pool verraste de als tweede ingeschaalde Stéfanos Tsitsipás in de kwartfinales in Miami.

Hurkacz won slechts twee van de eerste tien games, maar herstelde zich knap en zegevierde in drie sets op het Amerikaanse hardcourt: 2-6, 6-3 en 6-4.

De nummer 37 van de wereld neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Amerikaan Sebastian Korda of de als vierde geplaatste Rus Andrey Rublev. Die twee tennissers spelen in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) tegen elkaar.

Hurkacz stond pas voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales van een Masters-toernooi, de belangrijkste toernooien na de vier Grand Slams. De 24-jarige Pool verloor twee jaar geleden in Indian Wells van Roger Federer.

Er zijn in Miami alleen nog tennissers over die nog nooit een Masters-toernooi op hun naam hebben geschreven. De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Italiaan Jannik Sinner.

Miami is het eerste Masters-toernooi sinds 2004 waarbij 'De Grote Drie' schittert door afwezigheid. Federer is nog maar net terug na lange afwezigheid en besloot een kleine pauze in te lassen, Rafael Nadal is nog altijd geblesseerd aan zijn rug en Novak Djokovic wil tijd doorbrengen met zijn gezin.