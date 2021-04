Titelverdedigster Ashleigh Barty heeft zich donderdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Miami. Bij de mannen was er een primeur voor Hubert Hurkacz, die de halve finales bereikte door Stéfanos Tsitsipás te verrassen.

Barty (1) rekende in de eerste halve eindstrijd van het vrouwentoernooi af met de als vijfde geplaatste Elina Svitolina: 6-3 en 6-3.

De Australische treft in de finale de Canadese Bianca Andreescu (8), die de Griekse Maria Sakkari (23) na een spannende partij van bijna drie uur de baas was: 7-6 (7), 3-6 en 7-6 (4). Voor de door blessures geplaagde Andreescu is het haar eerste finale sinds ze in september 2019 de US Open op haar naam schreef.

Barty pakte in 2019 de eindzege in Miami. Het prestigieuze toernooi in Florida ging vorig jaar niet door vanwege de coronapandemie, waardoor de nummer één van de wereld nu elf zeges op rij heeft geboekt in Miami.

Hubert Hurkacz staat voor het eerst bij de laatste vier van een Masters-toernooi. Foto: Pro Shots

Hurkacz verrast Tsitsipás

Bij de mannen won de als 26e geplaatste Hurkacz slechts twee van de eerste tien games tegen de als tweede ingeschaalde Griek Tsitsipás, maar hij herstelde zich knap en zegevierde in drie sets: 2-6, 6-3 en 6-4.

De nummer 37 van de wereld neemt het in zijn volgende partij op tegen de als vierde geplaatste Rus Andrey Rublev, die de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets versloeg: 7-5 en 7-6 (7). Rublev won eerder dit jaar de ATP Cup met Rusland en het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.

Hurkacz stond pas voor de tweede keer in zijn carrière in de kwartfinales van een Masters-toernooi. De 24-jarige Pool verloor twee jaar geleden in Indian Wells van Roger Federer en beleeft dus een primeur op de belangrijkste toernooien na de vier Grand Slams.

Er zijn in Miami alleen nog tennissers over die nog nooit een Masters-toernooi op hun naam hebben geschreven. De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut en de Italiaan Jannik Sinner.

Miami is het eerste Masters-toernooi sinds 2004 waarbij 'De Grote Drie' schitteren door afwezigheid. Federer is nog maar net terug na lange afwezigheid en besloot een kleine pauze in te lassen, Rafael Nadal is nog altijd geblesseerd aan zijn rug en Novak Djokovic wil tijd doorbrengen met zijn gezin.