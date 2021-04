Daniil Medvedev is er in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) niet in geslaagd de halve finales in Miami te bereiken. Daardoor zijn er alleen nog spelers over die nog nooit een Masters-toernooi op hun naam hebben geschreven.

De 25-jarige Medvedev, meervoudig winnaar van een Masters-toernooi, moest in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Roberto Bautista Agut. De zeven jaar oudere Spanjaard incasseerde geen enkele break en gunde de nummer twee van de wereld slechts zes games: 6-4 en 6-2.

In de halve finales neemt Bautista Agut het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die met 7-6 (5) en 6-4 te sterk was voor Alexander Bublik. Zowel Bautista Agut als Sinner schreef in zijn loopbaan nog nooit een Masters-toernooi op zijn naam.

Dat geldt ook voor de andere spelers die nog in het toernooi zitten. Stéfanos Tsitsipás wacht in zijn kwartfinales een krachtmeting met Hubert Hurkacz en Andrey Rublev neemt het op tegen de twintigjarige Sebastian Korda.

Het ATP-toernooi van Miami is het eerste Masters-toernooi sinds 2004 waarbij 'De Grote Drie' schittert door afwezigheid. Roger Federer is nog maar net terug na lange afwezigheid en besloot een kleine pauze in te lassen, Rafael Nadal is nog altijd geblesseerd aan zijn rug en Novak Djokovic wil tijd doorbrengen met zijn gezin.

Het prestigieuze hardcourttoernooi in Miami kon vorig jaar vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Federer zegevierde in 2019.